In libertà vigilata, non ha risposto agli agenti della Polizia durante un controllo di routine sulla presenza all’interno della propria abitazione. Poco dopo viene ritrovato morto. Sarà l’autopsia a chiarire i motivi della morte di Gianfranco Passacantando di 55 anni dell’Aquila, noto alle forze dell’ordine. Al momento l’unico aspetto conclamato quello di un improvviso malore. L’uomo si trovava in libertà vigilata per i reati di lesioni, percosse, minacce ed era sottoposto anche all’obbligo di firma presso la Questura dell’Aquila. Nel corso di servizi riguardanti il controllo del territorio e in questo caso anche del rispetto delle misure impartite dell’Autorità giudiziaria, gli agenti della Squadra volante si sono insospettiti nel non ricevere alcuna risposta nonostante le loro insistenze nel suonare il campanello dell’abitazione. Di qui la forzatura della porta d’ingresso e la scoperta dell’uomo riverso a terra in uno stato di incoscienza. Avvertiti, gli operatori non hanno potuto fare altro che constatare l’avvenuto decesso.





© RIPRODUZIONE RISERVATA