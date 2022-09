«Non ho soldi, la faccio finita»: pensionato salvato dai carabinieri. Si stava per buttare da un ponte

Un pensionato di 76 anni, va sul ponte San Francesco a Teramo e telefona al 112 dicendo che voleva farla finita a causa della sua precaria condizione economica. Il militare della centrale operativa cerca di farlo ragionare in attesa che una pattuglia arrivi sul posto.

Giunti sul luogo gli uomini in divisa iniziano con lui una trattava per convincerlo a desistere a commettere il gesto estremo. Dopo diversi minuti il negoziato ha affetto positivo: il 76enne è sceso incolume dal ponte. Ad attenderlo anche un’ambulanza del 118 che l’ha preso in cura e trasportato al pronto soccorso del Mazzini e successivamente ricoverato presso l'ospedale di Giulianova.