Strada dei Parchi, Ramadori confermato presidente. Riccardo Mollo nuovo ad

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rinnovato il consiglio di amministrazione di. Il nuovo amministratore delegato è l’ingegner Riccardo Mollo che, nel gruppo Toto, ha già ricoperto il ruolo di direttore generale. Mollo, classe 1958, ufficiale della Marina Militare, già direttore generale diper l’Italia, ha alle spalle una solida esperienza internazionale come amministratore delegato del gruppo Permasteelisa.Dopo nove anni alla guida della concessionaria dicome amministratore delegato, l’ingegner Cesare Ramadori è stato eletto presidente della società. Confermato vicepresidente. Il consiglio di amministrazione è così formato: Lino Bergonzi, già consigliere delegato della Toto Holding, Riccardo Mollo, Cesare Ramadori, Lelio Scopa e Mauro Fabris.«L’assemblea di, nel dare il suo più caloroso benvenuto a Riccardo Mollo, esprime il suo più sentito ringraziamento a Lelio Scopa che, con la sua professionalità e indiscussa saggezza, ha guidato il consiglio di amministrazione della concessionaria per lunghi anni. Il suo contributo continuerà ad essere un patrimonio fondamentale per l’azienda e per il CdA. La nomina di Ramadori a presidente rappresenta una ulteriore conferma dell’eccellente lavoro svolto nei nove anni di gestione aziendale».