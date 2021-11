No Vax, perquisizioni a Pescara. Nel mirino il canale Telegram “Basta dittatura”

La Polizia sta eseguendo una serie di perquisizioni in diverse città italiane, tra cui Pescara, nei confronti di No Vax e No Green Pass. Si tratta di 17 provvedimenti nei confronti dei

più radicali affiliati al canale Telegram «Basta Dittatura». Nei loro confronti sono ipotizzati, a vario titolo, i reati di istigazione a delinquere con l'aggravante del ricorso a strumenti telematici e di istigazione a disobbedire le leggi.



L'operazione che ha portato alle perquisizioni di 17 no vax ha coinvolto 16 città tra cui Ancona,

Brescia, Cremona, Imperia, Milano, Pesaro Urbino, Pescara, Palermo, Pordenone, Roma, Salerno, Siena, Treviso, Trieste, Torino, Varese. È stata eseguita dalla polizia di Torino con i

Compartimenti Polizia Postale e delle Digos territoriali, con il coordinamento del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni e dalla Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione.