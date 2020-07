© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il pluristellato chef abruzzeseprotagonista della ripartenza. Romito ieri per la riapertura ufficiale del suoha messo in scena un sorprendente menù temporaneo: quindici piatti firmati dei primi venti anni della sua vita di chef.E a Romito sarà affidata la ristorazione di quello che promette di essere l’hotel migliore di Roma, stando alle dichiarazioni di, amministratore delegato di. La maison aprirà il nuovo hotel nella Capitale nel 2022, sperando che il Coronavirus sia un lontano ricordo.La struttura troverà posto in un palazzo in stile razionalista, costruito tra il 1936 e il 1938, vicino a via del Corso e via del Babuino, Piazza di Spagna e anche alla boutique Bulgari di via Condotti. Centoquattordici le camere, molte delle quali saranno suite.«La location è una delle caratteristiche che ci spinge a credere che riscriveremo la storia dell’ospitalità di lusso di Roma– dice Babin– Una città che attrae per bellezze come il Colosseo deve accogliere con una proposta impeccabile».L’albergo ospiterà una “spa” di mille mq con una piscina di 20 metri ispirata a un bagno romano e una palestra con l’allenamento Workshop sviluppato in esclusiva per Bulgari. Suite di 400 metri quadrati e un occhio puntato anche alla cultura con una biblioteca al piano terra.