Nicola Basilico scomparso da 20 giorni: ricerche con i cani molecolari

Per trovare Nicola Basilico si procede ora con l'ausilio di cani molecolari arrivati da Bologna. L'uomo, 55 anni, originario di Gissi, è scomparso il 13 luglio scorso dall'istituto Santa Chiara di Vasto e da allora sembra essere sparito nel nulla.

A poco è servito l'appello pubblicato nell'immediato dal sindaco Agostino Chieffo, sulla sua pagina social, e anche le ricerche coordinate dai carabinieri della compagnia di Vasto battendo palmo a palmo i dintorni del luogo della sparizione non hanno portato a risultati: di Nicola si sono completamente perse le tracce. E ora si confida nell'aiuto dell'unità cinofila dei carabinieri con cani molecolari, ovvero cani che hanno un olfatto particolarmente sviluppato, molto più sensibile di un qualsiasi altro cane, e che per questo motivo sono in grado di percepire anche le più piccole particelle olfattive, le molecole appunto.

ll loro odorato è talmente sviluppato che riescono ad andare dietro anche a tracce molto vecchie, di persone che sono passate da un luogo parecchio tempo prima. Ecco perché il loro aiuto è così prezioso quando si tratta di andare alla ricerca di persone scomparse o che si sospetta possano essere state uccise.