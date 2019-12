Abruzzo, nevicate in montagna sopra i 1.000 metri. Imbiancato il Gran Sasso

Come previsto abbondanti precipitazioni sono in corso su quasi tutto l' Abruzzo, nel corso del pomeriggio sono attese nevicate oltre i 1000 metri, con quota in calo sugli 800 metri in serata, ma tendenza al miglioramento nella notte. Imbiancati in particolare i settori orientali del Gran Sasso dopo le nevicate della notte. Secondo quando rilevato dalla rete di monitoraggio dell'associazione meteorologica Aq Caput Frigoris, (https://www.caputfrigoris.it/) le temperature al rifugio Montecristo, a quota 1475 metri sotto Campo Imperatore, si aggirano intorno allo zero. Al Rifugio Fioretti, con stazione meteo a quota 1503 metri, sotto al monte Corvo, la minima, registrata alle 5:28 è stata -2.3 gradi. A Prati di Tivo, quota 1450 metri, la nevicata più copiosa; la minima registrata alle 7:04 è stata di -0,4 gradi. © RIPRODUZIONE RISERVATA