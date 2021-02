Neve, 25 interventi dei vigili del fuoco: recuperato pullman Tua finito fuori strada

Super lavoro per i vigili del fuoco di Teramo oggi e nella notte: effettuati 25 interventi, a seguito delle abbondanti navicate su quasi tutta la provincia. Principalmente gli interventi hanno riguardato la rimozione di rami pericolanti ed alberi caduti sulle sedi stradali, oltre al recupero di auto e mezzi pesanti finiti fuori strada. Questa mattina una squadra di vigili del fuoco del Comando di Teramo è intervenuta a Villa Turri di Bellante per recuperare un pullman della Tua che, dopo essere scivolato sulla strada innevata, è terminato con le ruote di sinistra nella cunetta a bordo della carreggiata. Nel pomeriggio una squadra è intervenuta in piazzale San Francesco e a viale Mazzini a Teramo per tagliare diversi rami pericolanti. Un'altra squadra si è recata a Torano Nuovo con un mezzo 4x4 per prelevare una persona impossibilitata a raggiungere l'ospedale Mazzini dove doveva effettuare una dialisi e l'hanno trasportata al nosocomio del capoluogo

