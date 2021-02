L'attesa ondata di maltempo è arrivata puntuale in Abruzzo portando la neve fin quasi sulla costa: le autostrade A24, A25 e A14 sono transitabili con catene o pneumatici da neve.

La temperatura più bassa registrata nella scorsa notte è -9,8 gradi a Campo Imperatore a 2.132 metri di quota.



Dalla notte scorsa nevica in quasi tutta la regione dai 100-200 metri in su anche se con accumuli non consistenti. All'Aquila ha nevicato durante la notte con la temperatura intorno allo 0.

La neve in città ha raggiunto i 7-8 centimetri, ma senza disagi. Nevicate si registrano nell'aquilano, nella Marsica, nel teramano e nell'entroterra pescarese e in tutto il chietino compreso il capoluogo dove la neve interessa lo Scalo e la parte alta con una coltre di circa 10 centimetri.



Sulla A25 si registra neve tra Pescina (L'Aquila) e Torre de' Passeri, mentre c'è nevischio tra Torre de' Passeri e bivio A25/A14 e tra Pescina e bivio A25/A24 Roma-Teramo. Sulla A24 c'è neve tra Assergi (L'Aquila) e il bivio A24/SS 80 (sgc Giulianova), nevischio tra Assergi e Carsoli (L'Aquila), oltre alla nebbia a banchi tra Assergi e Valle del Salto (Rieti) con visibilita' 90 metri. Sul tratto abruzzese della A14 c'è nevischio nei tratti tra Porto Sant'Elpidio e Pescara Nord e tra Ortona (Chieti) e Vasto Nord (Chieti), mentre nevica nei tratti tra Pescara Nord e Ortona e tra Vasto Nord e Vasto sud.

Considerando la giornata semi festiva con uffici e quasi tutte le scuole chiuse, oltre alle zone rosse istituite nelle province di Pescara e Chieti, il traffico è scarso.



Qualche problema si registra invece sul fronte della circolazione nelle zone pedemontane e montane per neve e ghiaccio. Sulla strada statale 652 “di Fondo Valle Sangro” il traffico è provvisoriamente bloccato in corrispondenza del km 66,650, ad Atessa, in provincia di Chieti, a causa di un incidente. Per cause in corso di accertamento, si è verificato uno scontro frontale tra due autovetture, che ha causato il ferimento di due persone. Sul posto è presente personale di Anas, del 118 e delle Forze dell’Ordine; attualmente si sta lavorando per il recupero dei mezzi incidentati, oltre che per la pulizia del piano viabile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA