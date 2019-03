Nereto, spaccata con ruspa all’Eurospin

Con un escavatore, probabilmente rubato, hanno sfondato l’ingresso principale mentre fuori era pronto un furgone per caricare la cassaforte.



È stata una notte decisamente movimentata, visti anche gli incendi danni causati al supermercato, quella vissuta, in via Toti a Nereto (Teramo) dove una banda ha pianificato un furto con spaccata ai danni dell’Eurospin. Già teatro, nel recente passato, di un analogo assalto. Il colpo però, fallisce. I ladri (almeno da 4) sono stati messi in fuga dagli addetti dell’istituto di vigilanza Italpol. © RIPRODUZIONE RISERVATA