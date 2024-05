Terrore a Nereto, spara a un consigliere provinciale e si barrica in casa: preso

Terrore a Nereto, piccolo centro in provincia di Teramo, dove un uomo ha sparato con una pistola, detenuta illegalmente, al consigliere provinciale Luciano Giansante colpendolo e ferendo a una coscia. Nonostante fosse ferito il politico è risucito a dare l'allarme. L'uomo poi si è poi allontanato e si è barricato nelal sua casa di Nereto, dove vive da solo, con le armi e i cani. Dopo un lungo lavoro di dissuasione, svolto da polizia e carabinieri giunti immediatamente sul posto, l'uomo è stato bloccato e portato in questura in stato di fermo. Non sono chiari ancora i motvi del gesto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA