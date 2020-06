© RIPRODUZIONE RISERVATA

E' stata quasi certamente la Sids ossia la sindrome della morte improvvisa in culla la causa del decesso della neonata di tre mesi e mezzo, trovata senza vita dalla mamma nel suo lettino. La tragedia era avvenuta lunedì pomeriggio in una abitazione di via Fonte di Moro a Città Sant'Angelo. E' quanto emerso dall'autopsia eseguita ieri, su incarico della procura, dal medico legale Ildo Polidoro. In un primo momento, si era ipotizzato che la morte della piccola fosse legata ad un soffocamento da rigurgito. Dall'esame è venuto fuori che il rigurgito effettivamente c'è stato, ma non sembra aver determinato la morte. E' stato un fattore secondario. La bimba non aveva inoltre malformazioni o particolari problemi.Per capire con precisione cosa possa essere avvenuto, dovranno essere svolti altri accertamenti. Durante l'autopsia, sono stati effettuati esami istologici e radiografici. A causa della Sids, purtroppo ogni anno in Italia muoiono 300 neonati, uno ogni duemila bimbi nati sani. Un fenomeno che non ha ancora una spiegazione certa e su cui sono in corso degli studi. Più spesso si verifica fra il secondo e il quarto mese durante il sonno. Stando ad una prima ricostruzione, la bimba aveva fatto l'ultima poppata alle 16.30. Dopo un po', come ogni giorno, era stata sistemata nel suo lettino. Un paio d'ore più tardi, la tragedia. I genitori si sono accorti che aveva come delle difficoltà respiratorie e non sembrava cosciente. Di qui, la richiesta d'aiuto al 118. Una volta sul posto, il medico ha provato a rianimarla non c'è stato nulla da fare. Sempre per la Sids, a fine gennaio, era morto un bimbo di appena un mese di Spoltore.