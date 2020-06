© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non ci sono precise patologie che causano la sindrome della(Sids), ma il dramma resta immutato quando i piccini muoiono. E ieri ala sconcertante sorte è taccata alla neonata B.A, due mesi da compiere domenica 14 giugno, ultima di sei figli, di cui 4 maschietti col più grande di 7 anni e mezzo. Il papà Flavio, 31 anni, l’ha trovata nella sua culla che. Erano circa le 10. Immediata l’apprensione di mamma Valentina, 32 anni, originaria di Pianella. Quel bambolotto dal viso vispo e sereno non ha ripreso, nonostante i primi soccorsi subito prestati dal padre guidato via telefono dalla centrale del 118.Poi i, anche l’elisoccorso, sono giunti sul posto, ma neppure i rianimatori e l’uso dell’apparecchio di ventilazione ha strappato alla morte la, il cui corpicino era stato poi adagiato sul tavolo della cucina. Da quel momento dolore e sconforto sono piombati sull’abitazione. Sul posto sono giunti per le indagini la polizia, coordinata dalla dirigente Lucia D’Agostino, i carabinieri di supporto, e il medico legale Raffaele Ciccarese che ha certificato la morte naturale. «Nessun segno sul- ha precisato il medico. Non ci sarà autopsia».Non c’ erano neppure segni di rigurgito. Più tardi il procuratore capoha disposto il nulla osta alla sepoltura. Per la benedizione è arrivato il parroco don. Funerali previsti oggi pomeriggio, alle 16, nella vicina chiesa di Madonna del Carmine. Cerimonia semplice, con i soli genitori e la madrina. Sacramento ritardato di un pò per dei problemi respiratori che la bimba aveva accusato nelle precedenti settimane. “Il piccolo angelo è nelle mani di Dio - dice don Graziano. Per le esequie ci saranno campane a festa, un segnale di gioia da parte dei genitori. La famiglia, molto credente, è gente semplice, umana, onesta, grandi lavoratori».