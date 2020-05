Fase 2, riaprono i negozi: colazione al bar e shopping con la mascherina

Fase due, piapertura in sicurezza oggi in Abruzzo di bar, parrucchieri, negozi e ogni altra attività al pubblico elencata dal decreto del Governo per il post coronavirus. Via libera allo shopping con mascherine, guanti gel all'entrata per disinfettare le mani e termoscanner (per la verità pochi negozi lo avevano) per misurare la temperatura.

Molte persone hanno gustato di nuovo il piacerecon mascherina calata sul mento. Il coronavirus non è sconfitto ma c'è voglia di normalità.

Insomma si riparte, senza folla o assembramenti, forse anche con un po' di lentezza perché la gente si deve riabituare al vecchio tran tran. A Pescara code solo nei negozi che vendono abbigliamento a basso prezzo. Stesso andamento a Lanciano, Vasto, Teramo e L'Aquila.



Il presidentre della Regione, Marco Marsilio oggi ha approfittato dell'apertura ad Avezzano del barbiere Antonio di Fabio per sistemare barba e capelli che, come come per tutti, erano imbizzarriti.

