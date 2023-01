Nebbia e strade al buio: raffica di furti nelle case

Continua la raffica di furti a Francavilla, dove i ladri hanno preso di mira tutta la zona di Pretaro. Ieri notte a farne le spese un'abitazione in prossimità della Chiesa Santissima Madre di Dio, ripulita e distrutta dai ladri. Altro che Befana, ad entrare nel cuore della notte, scardinando la porta principale dell'abitazione, è stata una banda di ladri, probabilmente la stessa che da oltre una settimana sta seminando il panico in città. Hanno rubato tutto quello che hanno trovato: soldi, computer e oro. Quello di ieri notte è l'ennesimo furto compiuto proprio nel quartiere Pretaro, spesso dimenticato dalle forze dell'ordine e pure dall'amministrazione, che ha lasciato al buio e all'incuria molte aree a nord della città. Soltanto in via Cicognini, sotto l'hotel Villa Maria sono stati due i furti la scorsa settimana e il copione è sempre lo stesso: i ladri, approfittando del buio della via, che il Comune si ostina a non voler riconoscere e a non illuminare, entrano nelle abitazioni, forzando con piedi di porco e cacciaviti gli infissi.

E il più delle volte i ladri entrano nelle abitazioni noncuranti della presenza dei proprietari. È accaduto perfino nella notte di Capodanno, quando all'interno di una villetta c'erano sette persone che stavano cenando e alcuni ladri sono entrati con l'aiuto di un piede di porco, forzando la finestra posteriore su un balcone all'ultimo piano. I banditi hanno fatto razzia al secondo e ultimo piano della villa, portando via oro e altri oggetti preziosi per un valore stimato in circa duemila euro. Ad accorgersi della sgradita visita di Capodanno sono stati i padroni di casa, richiamati da una corrente d'aria che arrivava dalla finestra rimasta aperta e da dove i malintenzionati sono fuggiti, favoriti dal buio e dalla nebbia.

Anche un paio di notti fa, sempre in via Cicognini, alcuni ladri hanno tentato di entrare in un'altra villetta del quartiere, ma la presenza di un sistema d'allarme e di telecamere di sicurezza li ha messi in fuga. Le telecamere avrebbero ripreso alcuni uomini incappucciati con una serie di arnesi da scasso. Infine ieri l'ennesimo furto, che mette in allarme i cittadini, sempre più decisi ad organizzare delle ronde notturne per sorvegliare un quartiere che sembra non avere tregua ne' tutela. I residenti sono sempre più preoccupati e, tramite il comitato di quartiere di via Cicognini, si stanno mobilitando per ottenere più sicurezza e controlli. «La nostra via - riferiscono i residenti - è stata lasciata al buio in alcuni tratti dopo i lavori dell'amministrazione comunale che interviene su una strada privata e poi non la illumina. Il buio può favorire l'azione dei malintenzionati».