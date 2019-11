Nazionale femminile, le sorelle d'Italia oggi a Castel Di Sangro

Ultimo aggiornamento: 08:59

Le sorelle d'Italia tingono d'azzurro Castel di Sangro. La Nazionale femminile del c.t. Milena Bartolini, infatti, chiuderà oggi il suo 2019 agonistico nella cittadina cara al presidente federale Gabriele Gravina con una gara ufficiale, valida per le qualificazioni a Euro2021. Lo sparring partner di giornata sarà Malta (calcio d'inizio alle ore 14.15) e Sara Gama e compagne cercheranno di centrare la sesta vittoria consecutiva nel Girone B. Il prologo alla sfida odierna è stato il 6-0 rifilato alla Georgia venerdì al “Ciro Vigorito” di Benevento davanti a 3.500 spettatori, con l'abruzzese Daniela Sabatino grandissima protagonista. La trentaquattrenne attaccante, originaria di Castelguidone, nella circostanza ha siglato una doppietta (splendido in particolare il suo secondo gol, una girata di tacco che ha strappato applausi) e al Patini sogna di ripetersi a due passi da casa. Sabatino, che ora gioca nel Sassuolo, ha una media gol in azzurro eccezionale: in 62 gare ha siglato 28 reti ed ora punta alla cifra tonda proprio nel suo Abruzzo.Malta in classifica ha un solo punto, appena conquistato contro Israele, ed occupa il posto 103 nel Ranking FIFA (l'Italia è invece quattordicesima con 1.885 punti), ma il c.t. Bartolini non si fida troppo: «Abbiamo visto come non ci sia niente di scontato perché il calcio femminile sta crescendo tanto e sta migliorando anche in quei paesi dove non c'è molta tradizione. Ci aspetta un’altra avversaria che giocherà chiusa, sarà fondamentale l’atteggiamento e se sarà come quello avuto contro la Georgia non credo che avremo problemi. Vorrei vedere una crescita della squadra anche dal punto di vista della personalità, come nella gara di venerdì, nell'interpretazione del tema tattico della partita. Ma al di là dei punti, che sarebbero fondamentali per conquistare gli Europei del 2021, sarà importante la qualità del gioco, che resta un aspetto fondamentale per competere a livello internazionale».’unico precedente delle azzurre al Patini è di buon auspicio e risale all’ottobre 2017, quando la Nazionale sconfisse per 3-0 la Romania in un match valido per le qualificazioni alla Coppa del Mondo di Francia 2019. Un mese dopo aver ospitato l'Under 21 del c.t. Paolo Nicolato per 5 giorni, con annessa gara di qualificazione all'Europeo contro il Lussemburgo chiusa per 5-0 in favore di Scamacca e soci, Castel di Sangro è pronta per un nuovo pomeriggio di festa.