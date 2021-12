Codice rosso, fuori di casa marito violento: primo Natale senza insulti e botte davanti ai figli

Maltratta e picchia la moglie davanti ai figli: codice rosso eseguito la vigilia di Natale. I carabinieri della Stazione di Teramo sono al lavoro per tutelare le fasce più deboli come nel caso di questa mamma di Teram costretta a subire le angherie e le violenze di un marito padrone. I militari hanno eseguito una misura cautelare emessa dal gip del Tribunale di Teramo per maltrattamenti in famiglia, previsto e punito dall’articolo 572 del codice penale. Il destinatario della misura cautelare è un 40enne, straniero, ma residente a Teramo, gina noto alle forze dell'ordine, nei cui confronti è stata eseguita un’ordinanza del divieto di avvicinamento alla persona offesa, con obbligo di mantenere una distanza di almeno 500 metri da lei e dalla sua abitazione, nonchè il divieto di comunicare con la donna con qualsiasi mezzo, telefono compreso.

La misura è stata emessa dopo la drammatica richiesta di aiuto della donna, anche lei straniera, al numero di pronto intervento 112. I carabinieri della Stazione di Teramo hanno subito svolto tutti gli accertamenti, appurando che il marito da tre anni alzava le mani, minacciava e insultava la moglie, che alla fine non ce l'ha fatta più ed ha chiamato i carabinieri dopo l’ennesimo espisdio di violenza: l'altro giorno la donna è stata minacciata e picchiata con schiaffi e calci davanti ai bambini nel coso di una giornata come tante altre passata in casa e costellata di umiliazioni e percosse. La donna questa volta ha capito che per il suo bene e quello dei suoi figli quel rapporto andava chiuso, per sempre, e ha chiesto aiuto dei carabinieri, immediatamente giunti sul posto. Attivato il “Codice Rosso”, la procura di Teramo, concordando con le risultanze investigative dell’Arma, ha indagato l’uomo eha chietso al gip una misura cautelare, subito accolta. Questa mattina la misura del divieto di avvicinamento a meno di 500 metri dalla vittima è stata eseguita.