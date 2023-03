Nascondeva 20 chili di droga nell'armadio: arrestato sessantenne

Arrestato presunto spacciatore con 20 chili di droga. Nell'ambito di servizi disposti dal questore di Teramo, in vista delle festività pasquali, i poliziotti della sezione antidroga della Squadra Mobile hanno arrestato, l'altro ieri,con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un italiano di 60 anni di Mosciano Sant'Angelo: aveva 15 chili di cocaina, 5 chili di eroina, ben nascosti in casa, e materiale per il confezionamento. Lo stupefacente, suddiviso in vari panetti, è stato rinvenuto nel corso di una perquisizione domiciliare: era nascosto in parte in un ripostiglio ricavato nell'armadio che era nella camera del sessantenne e, in parte, stipato nel sottoscala che l'uomo aveva adibito a cantina.

Inoltre nella sua disponibilità, nel garage dell'abitazione, i poliziotti hanno rinvenuto altri 10 chili di una sostanza che, seppur inodore, ha reagito all'esame predittivo, per eroina e che pertanto verrà sottoposta agli esami di laboratorio per capire di quale sostanza di tratta realmente e in caso di stupefacente potrebbe andare ad aggravare ancora di più la posizione. Ora il sessantenne è ristretto nel carcere di Vasto a disposizione dell'autorità giudiziaria, in attesa dell'udienza di convalida. L'operazione nasce nell'ambito di servizi disposti dal questore su tutti il territorio della provincia per contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti soprattutto in vista della Pasqua, durante le festa infatti aumenta il consumo di droga. Con il blitz della polizia un carico ingente è stato tolto dai canali di spaccio.