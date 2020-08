Ambienti sporchi, sequestrate due tonnellate di formaggi in un'azienda del Teramano

Ultimo aggiornamento: 11:36

Azienda agricola del Teramano nel mirino dei carabinieri del Nas. L'aziendaè stata chiusa dai militari che hanno sequestrato 2 tonnellate di formaggi e distrutto 5 quintali di latte ritenuto non idoneo. I tre titolari sono stati segnalati alla Procura.Nel corso del controllo finalizzato alle verifiche sulle produzioni zootecniche di latte e derivati, i militari hanno rilevato che il laboratorio di caseificazione era sprovvisto dei requisiti minimi igienico-strutturali e in pessime condizioni di pulizia; che era stato attivato abusivamente un deposito per imballaggi primari e secondari; che era stato omesso di mantenere aggiornato ed applicare il previsto piano di autocontrollo (sistema Haccp); che i prodotti caseari di diversa tipologia e stagionatura erano privi di indicazione relativa alla tracciabilità. Infine il latte crudo per la produzione di formaggi non sarebbe stato stoccato in un locale idoneo.