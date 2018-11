Blitz dei carabinieri del Nas al liceo classico: multe agli studenti che fumano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Uno studente è stato beccato mentre era in bagno a fumare una sigaretta; due ragazze invece sono state sorprese nel cortile della scuola intente a chiacchierare con la sigaretta accesa in mano. Per i tre giovani, tutti studenti del liceo classico d’Annunzio di Pescara, sono scattate multe. Dovranno pagare 55 euro a testa perché, secondo la legge, negli istituti scolastici non si può assolutamente fumare. Né negli spazi interni né tantomeno nei cortili e più in generale nelle aree all’aperto delle scuole.A far rispettare la normativa, ormai da settimane, sono i carabinieri del Nas che stanno controllando via via a tappeto i vari istituti della regione. E ieri è toccato al liceo classico di Pescara. Gli studenti sanzionati sono tutti e tre maggiorenni. Alla vista dei militari in divisa e borghese sono rimasti senza parole ancora di più poi quando è stato comunicato loro che avrebbero dovuto pagare una multa. L’unico a parlare è stato il ragazzo sorpreso nel bagno il quale ha giurato di non farlo mai più. Ma evidentemente non è bastato. Oltre alle sanzioni seguite dalle varie ramanzine degli insegnanti e dei genitori, per i tre scatteranno anche provvedimenti disciplinari da parte della preside Donatella D’Amico.