Naiadi, associazioni pronte a manifestare davanti al Comune

Le società sportive Club Aquatico Pescara, Gollum Climbing e Swim Action, danneggiate dalla prolungata chiusura dell'impianto sportivo Le Naiadi di Pescara, hanno scritto una lettera alle istituzioni per chiedere di "trovare il modo più rapido e più funzionale per fare riaprire la struttura sportiva". C'è ad esempio il Club Aquatico Pescara che sta per disputare i play off di pallanuoto maschile di serie B senza avere una sede per la preparazione e per le partite. Le associazioni sono pronte a manifestare con oltre 600 atleti davanti al Comune di Pescara per chiedere un confronto pubblico fra utenza sportiva, Regione Abruzzo e Comune nel nome dello sport, unica ancora di salvezza e certezza futura per Le Naiadi.

"Il Comune, invece di essere una garanzia per una rapida riapertura - dicono i rappresentanti delle associazioni - sta di fatto ponendo un freno alle soluzioni delineate tramite un project ventennale, viste le mancate competenze al suo interno che andrebbero reperite mediante lunghe procedure di evidenza pubblica. L'impianto ha bisogno di immediati e cospicui investimenti che in nessun caso possono essere garantiti, nei tempi richiesti, da una gestione pubblica. Ogni giorno che passa, le condizioni stesse della struttura si deteriorano sempre più e potrebbero non rendere più sostenibile alcuna azione da parte di un privato che rischia i propri capitali.

