Da sei mesi positiva al Covid, Nada Cava: «Mi sento troppo sola»

«Oggi mi sento tanto giù,piangere, piangere, mi sento troppo sola ed ho mille pensieri», si legge nella prima storia cheha lanciato dal suo profilo. Il morale a terra, la voglia di non parlarne, la confusione, l'ultima spiaggia degli anti virali, mediciali forti, che la fiaccano nel fisico e dentro la testa., le scrivono le amiche e gli amci dei social, qualcuno passa sotto casa nella speranaza che Nada abbia la voglia di aprire ed affacciarsi alla finestra del palazzo lungo la strada dritta e piatta di contrada San Giovanni, nel comune di, in provincia di, al confine tra Marche eOggi 13 settembre per Nada è un giorno da cancellare,, un caso pressoché unico in Italia, 180 giorni neldel, il virus che la tiene prigioniera in casa, che le ha fatto perdere due volte il lavoro di banconista, che le ha impedito di partecipare alin Tunisia e al funerale della madre inmorta improvvisamente il 26 luglio.19, solo uno negativo. La prossima settimana farà il 20esimo e stavolta spera davvero che il virus non sia più rilevabile. I medici le hanno prescritto la terapia contro l'Hiv, dovrebbe sconfiggere anche il, quel virus che le hanno detto in osperale, adove la curano, non ha più carica virale, cioè non è infettante, ma non se ne va dalle mucose tanto che tutti i tamponi o quasi finora sono risultati positivi e quindi deve subire le restrizione dei contagiati: isolamento a casa, niente uscite, niente lavoro, niente rapporti sociali, nulla di nulla. Il vuoto, appunto, di stanze sempre uguali edopo che il supermercato dove lavorava, a, l'ha lasciata a piedidopo che non si è potuta presentare al secondo lavoro, sempre perché positiva, che le era stato offerto nel frattempo un altro titolare di maket. Per lei, banconista esperta e volontaria del 118, è stato come rinunciare a un pezzo di vita. «Il lavoro è tutto per me, la mia esistenza, la mia indipendenza - dice - mi salvano i miei gatti e la musica di Laura Pausini».