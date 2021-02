Se n’è andato il maestro Andrea Lo Vecchio e Sulmona è rimasta in silenzio e turbata per "un lunghissimo secondo". Lo Vecchio era legato al capoluogo peligno da lunga data tanto che il Comune gli conferì il premio alla carriera in occasione dell’edizione 2010 del Premio Augusto Daolio per cantautori emergenti al teatro comunale Maria Caniglia, di cui è stato a lungo presidente di giuria. Fu lo stesso Maestro, più volte, a ricordare che iniziò a frequentare Sulmona nel 1998 "quando, durante un’edizione del Festival di Castrocaro, ho conosciuto il mio amico Camillo Canale che accompagnava l’allora emergente Antonella Bucci, artista che decisi di produrre. Da allora sono passati tanti anni, e sono rimasti immutati l’affetto per la città e i tanti amici".

E la città e i tanti amici hanno espresso il loro cordoglio per la scomparsa del Maestro indimenticabile autore di successi della musica italiana come "Luci a San Siro", "E poi" e "Rumore". Lo Vecchio ottiene un buon successo come autore nel 1968 con "Sera" che, interpretata da Gigliola Cinquetti e Giuliana Valci, si classifica all'ottavo posto al Festival di Sanremo 1968. Come autore partecipa al Festival di Sanremo 1970 con "L'addio", interpretata da Michele e Lucia Rizzi. Ritorna al Sanremo nel 1973 con "Una casa grande".

Lo Vecchio, 78 anni, è stato presidente di giuria di tutte le ultime edizione del premio Augusto Daolio – Città di Sulmona per cantautori e gruppi emergenti e non solo. Lo Vecchio proprio per il legame che lo univa a Sulmona, volle allestire il suo spettacolo "Un lunghissimo secondo".

