Musica rinascimentale al Conservatorio "Casella" dell’Aquila con Johanna Bartz

Ultimo aggiornamento: 14:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’AQUILA - E’ sempre bello fare musica d’insieme, ma lo è ancor di più quando finalmente ci si trova uno accanto all’altro dopo un pausa forzata di lezioni online. Il segnale incoraggiante viene dalcon la ripresa delle attività “in presenza” grazie allatenuta da, docente di traversa rinascimentale presso la prestigiosa Schola Cantorum Basiliensis, che vanta un’antica tradizione di studio e di ricerca del repertorio di Musica antica (Early music) con l’obiettivo di comprendere i testi musicali antichi e di eseguirli secondo una prassi che tenga conto dei contesti storici.La Master class è nata dalla proficua collaborazione, fortemente voluta dal maestro, coordinatore del Dipartimento di Musica antica del Conservatorio dell’Aquila. Si è trattato di un laboratorio musicale che ha visto la partecipazione di allievi e appassionati seguiti attentamente dalla maestra Bartz la quale ha selezionato per l’occasione brani tratti dalla collezione di, editore fiammingo che, nel 1533 pubblicò, secondo l’avveniristico sistema a caratteri mobili, due pregevoli collezioni Vings & sept chanson musicales di brani vocali e strumentali destinati soprattutto a strumenti a fiato, traversa rinascimentale e flauti dritti, riprodotti oggi secondo gli antichi canoni costruttivi sia per materiali che per accordature e temperamenti. Le chanson, a carattere amoroso e in alcuni casi dal gusto “danzereccio”, aprirono la strada a una lunga tradizione che vide la stretta relazione tra la musica vocale e la musica strumentale in cui i movimenti melodici, i valori delle note su cui poggiano le sillabe esaltano fortemente il significato e l’espressività del discorso poetico.Gli allievi organizzati in consort di flauti, ossia una formazione che prevede la presenza di 4 voci strumentali e vocali, discantus, altus, tenor e bassus, accompagnati anche dal liuto rinascimentale del maestrohanno raffinato la loro tecnica grazie ai preziosi consigli profusi dalla Bartz la quale, come atto conclusivo, ha proposto un scelta di madrigali a 4 parti del notissimo(1515-1565). Costui, fiammingo di nascita e maestro di cappella, fu prima a servizio dinelle Fiandre e poi in Italia presso la corte estense di Ferrara.De Rore fu un sofisticato contrappuntista che utilizzò il canone e la tecnica dell’imitazione per comporre pregevoli brani polifonici a carattere profano, divenendo uno dei più illustri compositori di madrigali della metà del XVI secolo. Nei magnifici versi del madrigale: “Io canterei d’amor si novamente, ch’al duro fianco il di mille sospiri, trarei per forza e mille alti desiri, raccenderei nella gelata mente”, è racchiusa tutta la forza espressiva della poesia del Cinquecento che ha fatto scuola nei secoli a venire. La perfetta architettura polifonica delle voci che si intrecciano secondo un preciso contrappunto, fa sì che la tessitura costruisca un’unica macroscopica forma musicale verso una sola direzione sonora.Un’esperienza costruttiva, e importante direi, quella della Master class di flauti storici che sia di buon auspicio per nuovi e intraprendenti progetti formativi futuri affinché portino il dipartimento di Musica antica del Conservatorio “Casella” ad essere un’eccellenza di respiro internazionale.* Dottore di Musicologia