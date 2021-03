7 Marzo 2021

di Bernardo D'Eugenio

La pandemia blocca esibizioni e rassegne musicali in tutto il pianeta, ma la creatività degli artisti resta sempre fervida di idee, progetti che non possono attendere a lungo, adeguandosi così a modi e tempi di comunicazione imposti dall’emergenza sanitaria. Infatti, proprio in questo periodo critico, specie per gli eventi musicali crollati del 97%, è stato pubblicato il terzo album dell’apprezzato chitarrista, compositore e cantante Luca Giordano, “Let’s Talk About It”, edito per l’etichetta brasiliana “Blue Crawfish Record”.

«Un lavoro discografico - dice Giordano - che non poteva più restare nel cassetto, visto che la sua uscita era stata prevista l’anno scorso. Tra varie difficoltà, compresa la registrazione di alcuni brani a distanza, siamo riusciti nell’impresa». L’artista teramano - 40 anni, laureato in Informatica all’Aquila, con residenza a Tortoreto lido - fin da ragazzo ha nutrito una forte passione per la chitarra e, soprattutto, per il blues. Una scelta voluta con determinazione che l’ha portato, a 25 anni, a trasferirsi a Chicago, la città simbolo per eccellenza di tale genere musicale che conta fan ovunque. «Ho vissuto - racconta Giordano - per tre anni consecutivi nella “wind city” studiando e suonando con artisti internazionali, quali la cantante Sharon Lewis e Les Getrex, il chitarrista di Fats Domino. Prima del coronavirus mi recavo ogni anno a Chicago per qualche mese, ma anche in Brasile, dove c’è una grande richiesta di musica blues».

Decine, inoltre, le partecipazioni ai festival organizzati lungo lo Stivale, ad iniziare da Porretta Soul (Bo) e Trasimeno Blues. Luca Giordano è uno dei chitarristi più richiesti, sia in qualità di leader di una band musicale che in appoggio a grandi artisti internazionali, ma il Covid-19 lo ha bloccato in riva all’Adriatico, da diversi mesi. «Nel 2020 - sottolinea con rammarico - avrei dovuto effettuare almeno 5 tour musicali, ma il programma è stato completamente annullato. L’unica nota positiva del 2021, invece, è stata la pubblicazione del mio nuovo disco che vanta la presenza di due eccellenti musicisti americani come il profeta del blues Mighty Mo Rodgers e l’esplosivo sassofonista Sax Gordon. Non è mancato però - tiene a segnalare - il contributo di valenti musicisti locali, dal trombettista Alessandro Di Bonaventura, ai bassisti Walter Monini e Nicola Di Camillo, al batterista Eric Cisbani». L’incertezza del momento non consente a Giordano alcuna programmazione del futuro. «Adesso - conclude - mi dedicherò soltanto alla promozione di “Let’s Talk About It”, acquistabile sul web, ma non vedo l’ora, appena sarà possibile ricominciare, di tornare a suonare in pubblico».