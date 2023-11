L'Aquila, Open Day per aspiranti cantanti e coristi: lezioni gratuite e registrazioni in studio

L'AQUILA - Sabato 4 novembre, la scuola di musica Factory Sound diretta dal cantante e musicista Marco Rotilio ha organizzato un Open Day dedicato al canto, offrendo un'opportunità per tutti gli amanti della musica di esplorare e sviluppare il proprio talento vocale. Sarà possibile prenotare lezioni di prova gratuite.

L'Open Day è rivolto a partecipanti di tutte le età, dai 4 anni in poi. 99 anni. Questo significa che sia i giovani talenti che gli adulti appassionati di canto possono partecipare.

Durante l'evento, Factory Sound offre lezioni di prova gratuite per coloro che desiderano esplorare un percorso di formazione vocale. Questo permetterà ai partecipanti di avere un assaggio delle lezioni personalizzate offerte da insegnanti esperti.

LE MODALITA'

Non c'è distinzione tra principianti o cantanti esperti, Factory Sound offre una vasta gamma di corsi di canto adatti a tutti i livelli.

Questi corsi comprendono lezioni di tecnica vocale, interpretazione, improvvisazione e molto altro ancora.

L'Open Day di Factory Sound offre anche opportunità speciali come esibizioni dal vivo e registrazioni in studio. I partecipanti avranno la possibilità di mettere in pratica le proprie abilità in situazioni reali e di sperimentare l'emozione di esibirsi su un palco. Le registrazioni in studio permetteranno ai partecipanti di creare e produrre la propria musica professionale, con l'assistenza di esperti del settore.

Per partecipare all'Open Day di Factory Sound e prenotare lezioni di prova gratuite basterà chiamare al 3312943649 . Le prenotazioni sono limitate.

IL CORO

La scuola sta inoltre cercando cantanti per far parte di "L'Aquila Pop Chorus", un promettente coro musicale che sta per intraprendere una nuova avventura nel mondo della musica.