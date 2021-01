Musei in Abruzzo: Mibact, riaprono i luoghi statali della cultura

C'è la riapertura nei giorni feriali dei musei e dei parchi archeologici del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo nelle regioni classificate gialle, come previsto dalle disposizioni introdotte dal Dpcm del 14 gennaio 2021, con orari e modalità verificabili sui siti internet dei singoli istituti culturali. Sulla base dell’ordinanza firmata dal Ministero della Salute, in Abruzzo riaprono quindi, dal lunedì al venerdì, a partire dal 1 febbraio, il MuNDA Museo Nazionale D’Abruzzo all'Aquila (in foto) e il Museo Casa Natale Di Gabriele d’Annunzio a Pescara. Dal 2 febbraio tornano accessibili al pubblico l’Abbazia di Santo Spirito al Morrone a Sulmona e il Castello Piccolomini di Celano - Museo Della Marsica; dal 3 febbraio, invece, riapre a Chieti il Museo Archeologico Nazionale D’ Abruzzo - Villa Frigerj. Da giovedì 4, infine, porte aperte al Museo Archeologico Nazionale Di Campli. Tornano visitabili, inoltre, l’Abbazia Di San Giovanni in Venere di Fossacesia, a cura dei Padri Passionisti, la Chiesa di San Bernardino dell'Aquila e la Chiesa di San Domenico al Corso di Chieti, entrambe a cura della Curia. La lista dei luoghi della cultura aperti, in continuo aggiornamento, è consultabile - con orari e modalità di visita (eventuale prenotazione e norme sicurezza anticovid-19 - sul sito del Mibact all’indirizzo https://www.beniculturali.it/evento/aperturadeimusei.

