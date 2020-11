Muore schiacciato dal trattore, il corpo trovato parecchie ore dopo

E' morto schiacciato dal suo trattore un pensionato di Capistrello di 74 anni, Santino D'Ascanio. L'uomo era uscito da casa di mattina presto, come faceva spesso, con il suo mezzo per andare in montagna a raccogliere la legna per il fuoco, ma all'ora di pranzo non ha fatto ritorno e la moglie ha fatto scattare l'allarme telefonando ai carabinieri. Una pattuglia dei forestali che era in servzio si è subito attivata alla ricerca del pensionato con la collaborazione del soccorso alpino, L'uomo è stato rinvenuto a sera ma schiacciato sotto il trattore. Purtroppo per il 74enne non c'è stato nulla da fare dal momento che il tragico incidente sicuramente si è verificato in mattinata.

Non si esclude che la vittima abbia cercato anche aiuto prima di morire. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Avezzano che hanno rimosso il mezzo per recuperare il corpo ormai privo di vita. Stando alle prime indiscrezioni sembra che l'incidente sia avvenuto in località " Colle Mozzone" dove il terreno è scosceso e il pensionato avrebbe perso il controllo del mezzo che si è ribaltato più volte provocando la morte del pensionato. Il magistrato inquirente dopo i rilievi del medico della Asl ha autorizzato la rimozione della salma e la riconsegna ai familiari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA