Giovanni muore schiacciato dall'albero che sta tagliando: lascia due figlie

Tragedia nelle campagne di Lanciano. Giovanni Di Fresco, 67 anni, di Frisa, è rimasto schiacciato da un albero di noce che stava tagliando con una motosega per fare legna. E' stato in particolare un grosso e pesantissimo ramo laterale ad intrappolarlo a terra. Una parte del noce lo ha infatti colpito tra la testa e la nuca provocandogli un fatale trauma cranico.

Il dramma agricolo è avvenuto dopo le 10,30 di ieri, ma è stato scoperto più tardi. In un terreno di proprietà di famiglia, Giovanni si era messo subito di lena a tagliare l'albero mentre l'anziano padre, Ermando, era più distante impegnato a sua volta a potare dei rami di ulivo. Quando la sciagura è accaduta il papà non se n'è accorto subito. Solo dopo che si è avvicinato si è trovato di fronte alla scena e si è messo ad urlare. Sono così scattati i soccorsi. Sul posto è accorso anche un elisoccorso del 118, oltre all'ambulanza, ma non c'è stato nulla da fare per salvarlo.

«E' morto sul colpo - hanno spiegato i soccorritori -. Il grande ramo gli è caduto davanti e non ha avuto alcuna possibilità di muoversi perchè era pesantissimo. Purtroppo è stata una tragedia». Teatro del terribile fatto un appezzamento di terreno sulla vallata del fiume More, nella frazione Guastameroli. Sul posto sono giunti anche alcuni familiari ed è stato per loro straziante trovarsi di fronte alla sciagura. Di Fresco da tempo risiedeva a Lanciano, come anche le due figlie. In città ha svolto l'attività di imprenditore nel ramo alimentari.