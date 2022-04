Investito da un'auto sulla statale 16: muore 51enne di Città Sant'Angelo

Un uomo di 51 anni è morto, questa mattina presto, investito da un'auto mentre stava attraversando la statale 16. Il tragico investimento è avvenuto poco prima delle 5 nel Comune di Silvi Marina, in provincia di Teramo. Per il 51enne travolto dall'auto non c'è stato nulla da fare: è morto il colpo. Per lui sono stati inutili i soccorsi. La vittima - M.M. - vive nella vicina Città Sant'Angelo. Il tragico incidente si è verificato vicino al semaforo che segna l’incrocio tra via Roma e via Palestini. Sul posto 118, vigili del fuoco e polizia stradale per gli accertamenti.