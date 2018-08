Muore giovane di Monterotondo, scontro frontale nella notte a Teramo

Tragico incidente stradale questa notte a Villa Rosa (Teramo). Il bilancio dello schianto è di un morto e tre feriti. La vittima è Claudio Maria di Addezzio, 27 anni, nato e residente a Monterotondo (Roma). E' avvenuto verso le uno a trenta.



Di Addezzio era a bordo di una Citroen C3, guidata da un altro ragazzo, che, in via Roma, si è scontrata con una Bmw con altre persone a bordo. Sulla Citroen c'erano tre giovani, tutti di Monterotondo, in vacanza sulla costa abruzzese. Nella carambola le due vetture sono finite contro una terza, parcheggiata al margine della strada.

Domenica 26 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:30



