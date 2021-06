L'AQUILA - E' finita in ospedale insieme al nipote 15enne per un incidente, ma l'intervento chirurgico al quale è stata sottoposta non le ha salvato la vita. Finisce sul tavolo della Procura (sostituto procuratore Roberta D'Avolio), il decesso di Donatella Iarussi di 78 anni, ex insegnante, avvenuto dopo poco tempo l'ingresso al Pronto soccorso dopo aver avuto un incidente stradale.

Secondo una prima ricostruzione del sinistro effettuata dagli agenti della Squadra volante della Questura (diretti da Roberto Mariani) l'anziana intorno alle 22.30, nel percorrere con la propria auto via Amiternum, direzione palazzo della giunta regionale, è andata improvvisamente ad impattare contro un'auto in sosta, al momento non si sa se per un malore o una distrazione. Sul posto sono immediatamente intervenuti i medici del 118 che hanno trasferito in ospedale la 78enne e il nipote, quest'ultimo con traumi agli arti inferiori.

Dopo una valutazione del quadro clinico della Iarussi, i medici hanno deciso di sottoporla ad un intervento chirurgico che non si è rivelato salvifico.

Per l'anziana non c'è stato nulla da fare nonostante i medici si fossero prodigati per strapparla alla morte. La notizia del decesso dell'ex insegnante ha gettato nella disperazione i suoi famigliari.

Uno dei figli, ravvisando a suo dire negligenze da parte del personale medico, ha presentato una denuncia negli uffici della Questura chiedendo all'Autorità giudiziaria di approfondire. La salma è stata messa a disposizione del sostituto procuratore Roberta D'Avolio che disporrà l'esame autoptico.

