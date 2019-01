Stroncato da infarto in discoteca sotto gli occhi della moglie

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tragedia, sabato sera, all'interno della discoteca Magika di Spoltore. Un uomo di 72 anni, Aldo Paris, originario di Moscufo ma residente a Pescara è morto, a causa di un malore improvviso. Era seduto su una poltroncina insieme alla moglie e si stava godendo la musica, che tanto gli piaceva, quando tutto ad un tratto è stato visto accasciarsi. Subito sono stati allertati i soccorsi. Sul posto sono giunti prima i volontari della Misericordia e poi i sanitari del 118. Al loro arrivo, l'uomo era in arresto cardiaco; i medici hanno provato a lungo a rianimarlo, ma non c'è stato nulla da fare. Non si è mai ripreso.Dell'episodio sono stati informati i carabinieri della stazione di Spoltore, intervenuti nel locale insieme al medico legale, che ha svolto i vari accertamenti. A stroncare la vita dell'anziano, quasi certamente è stato un infarto fulminante. Paris non ha neppure avuto il tempo di avvisare la moglie che non si sentiva bene. E così quella che doveva essere una serata all'insegna del divertimento e della spensieratezza si è trasformata in una tragedia. Una tragedia immane per la moglie ancora sotto shock e una tragedia immane anche per le decine e decine di persone che erano nel locale. In un attimo sono passati dall'allegria alla tristezza più profonda. Per tutti quelli che lo conoscevano, il 72enne era un “salutista, un padre e un nonno esemplare”.