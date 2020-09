Muore dopo 18 anni di coma all'Aquila, il ciclista Pasquale Di Paolantonio era caduto in gara nel 2002

Ultimo aggiornamento: 17:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo 18 anni in coma, procurato in una brutta caduta nella gara ciclistica svoltasi a Fossa l’11 agosto del 2002, si è spento all’età di 80 anni la notte scorsa presso l’ospedale S. Salvatore dell’Aquila, Pasquale Di Paolantonio.Da giovane, con la maglia della gloriosa “Ciclistica L’Aquila”, aveva gareggiato con Antonio D’Ettorre ed Angelo Giordani, genitori degli ex Campioni del Mondo Alessandra D’Ettorre e Leonardo Giordani e con l’indimenticato Camoscio d’Abruzzo, Vito Taccone.Grande lavoratore, aveva contribuito materialmente nel 1998, al restauro del velodromo dello stadio comunale, dove il 24 agosto dello stesso anno, fece la sua prima esibizione, Marco Pantani, fresco vincitore del Giro d’Italia e del Tour de France.Sfortunato nella vita, aveva perso una figlia in giovanissima età e la consorte Maria Costantini che lo accudiva amorevolmente, durante la sua grave malattia. Il Gruppo Sportivo “Aquilotti”, ultima società in cui militava da cicloamatore, esprime vivissime condoglianze al figlio Enrico.I funerali avranno luogo nella chiesa parrocchiale di Castelvecchio Calvisio, domani 7 sttembre 2020 alle ore 15,30.