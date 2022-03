Non risponde al telefono da quattro giorni, medico trovato morto in casa

Trovato morto in camera da letto. Un uomo di 67 anni Giancarlo Guerrieri, medico in pensione di Raiano, in provincia dell'Aquila, è stato trovato senza vita in casa, dove i vigili del fuoco sono entrati questa mattina dopo che da qualche giorno non rispondeva al telefono e un amico aveva dato l'allarme. Il medico è stato trovato in pigiama e, secondo i primi rilievi del medico necroscopo, sarebbe morto per un ictus. Viveva da solo e soffriva da tempo d'ipertensione. Da quattro giorni non rispondeva né al cellulare né al telefono di casa. L'uomo non ha parenti, il corpo è stato portato in obitorio.