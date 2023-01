Vietato contrattare in strada con le prostitute, 450 euro di multa ai clienti

Tempi duri per i clienti delle prostitute a Montesilvano: con la nuova normativa, che rende permanente la precedente ordinanza sindacale, scatta il divieto di chiedere prestazioni sessuali in cambio di denaro o di intrattenersi anche per chiedere solo informazioni con soggetti, che esercitano attività di meretricio sulla strada. In pratica il presunto cliente non potrà nemmeno fermarsi davanti alle lucciole, né tanto meno contrattare la prestazione, pena una sanzione di 450 euro di multa.

«La cifra era stata deliberata nel 2017 - spiega il consigliere Marco Forconi - e noi l'abbiamo mantenuta invariata. Senza aspettare l'ordinanza anti-prostituzione del sindaco (che ha valenza limitata nel tempo), abbiamo reso la stessa permanente, per cui polizia locale e carabinieri potranno intervenire tutto l'anno. Vietato dunque fermarsi lungo la riviera (a parte negli stalli consentiti) o appartarsi in alcuni parcheggi o zone del retro pineta».

Con questo nuovo regolamento studiato dalla commissione statuto, ci sarà tolleranza zero. Una manovra del genere è già stata applicata in altre città italiane, come Verona, che ha adottato questa normativa. Infine, grazie alle nuove assunzioni nell'organico della polizia locale, saranno effettuati diversi controlli, specie nel periodo estivo dalle ore 22 in poi, con l'appoggio dei carabinieri. Si spera che con questo nuovo regolamento, da approvare in consiglio, si possa contrastare il fenomeno della prostituzione, che nuoce all'immagine turistica della città.