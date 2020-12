Multata quattro volte per violazione del lockdown, era ricercata dai Carabinieri: arrestata

Viveva da mesi in una casa abbandonata sul lungomare di Francavilla (Chieti) e per quattro volte, durante il lockdown, era stata multata per aver violato le disposizioni anti contagio. Una donna polacca è stata arrestata dai carabinieri prima di Natale: alle sue spalle un mandato di arresto provvisorio direttamente dal giudice polacco in virtù di una sentenza definitiva per un furto commesso nel 2015 a Breslavia.

La donna, che aveva rubato 222 euro dal portafoglio di un cliente che soggiornava nel suo stesso bed and breakfast, è stata rintracciata proprio nella casa abbandonata che condivideva con due connazionali e portata nel carcere di Rebibbia.

Il giorno seguente però il giudice italiano, pur convalidando l'arresto, non ha potuto far altro che scarcerarla in quanto l'istituto giuridico dell'arresto provvisorio non esiste nel nostro Paese. Alla quale è stata così applicata la misura cautelare dell'obbligo di dimora e dell'obbligo di firma due volte al giorno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA