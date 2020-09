Coronavirus, movida senza mascherine: scattano tre multe a Pescara

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quello appena trascorso aè stato un altrodi controlli serrati da parte delle forze dell'ordine, polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia municipale, nelle piazze e nelle vie della movida volti a far rispettare le misure anti Covid disposte dal ministro della Salute. E quindi utilizzo delleanche all'aperto, nei luoghi particolarmente affollati, dalle 18 alle 6 del mattino; e niente balli fuori e dentro ai locali.Tra il pomeriggio e la serata di sabato, sono state elevate tre sanzioni lungo la riviera proprio per il mancato uso delle mascherine. A beccarsi la multa, sono stati tre giovani tra i 25 e i 30 anni. Invitati ad indossare i dispositivi, evidentemente si sono rifiutati per cui sono scattate le sanzioni. In caso di inosservanza delle normative ministeriali, le forze dell'ordine ricordano per l'ennesima volta che si rischiano sanzioni tra 400 (280 euro se il pagamento avviene entro cinque giorni) e 1.000 euro. Multe pesanti sono previste anche nei confronti di coloro che vengono sorpresi a gettare a terra le mascherine. Si va da 42 a 500 euro.