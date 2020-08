Coronavirus, movida senza mascherina: 18 multe a Pescara

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ieri sera, a Pescara e Montesilvano, servizio interforze organizzato dal Questore Misiti per contrastare il mancato uso della mascherina ed assicurare il rispetto della sospensione delle attività di ballo, ultime misure anti Covid-19 disposte dal Ministro della Salute il 6 agosto 2020.I controlli hanno avuto sia carattere preventivo, modulati per informare e responsabilizzare le persone all’uso delle mascherine, sia repressivo, non tralasciando, nelle ore di maggiore concentrazione di persone e dove si sono formati assembramenti, di sanzionare le violazioni riscontrate.Analoga impostazione per le attività di controllo nei locali e negli stabilimenti balneari della riviera notoriamente dediti ad organizzare serate i intrattenimento musicale dove, però, non si può ballare. Le forze dell’Ordine si sono servite anche di megafoni per informare i cittadini sull’obbligo dell’uso delle mascherine e sul divieto di assembramento.I controlli sono stati effettuati dalla Polizia Municipale in Piazza Muzii, Via Cesare Battisti e vie limitrofe, mentre sono stati a cura della Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Carabinieri sul lungomare cittadino. Medesima attività è stata svolta sul territorio di Montesilvano dai Carabinieri e dalla Polizia Municipale.Questi i dati dei controlli su Pescara: identificate 38 persone; sanzionate 18 persone per mancato utilizzo delle mascherine; ispezionati 12 locali.