Scivola in curva e cade: ferito pilota di moto in un incidente sul circuito d'Abruzzo

Lunedì 4 Ottobre 2021, 08:17

È in ospedale a Pescara, con una prognosi di 30 giorni per via di alcune fratture, il 29enne pilota di Chieti che ieri mattina si stava allenando con la sua Motard sulla pista del Circuito internazionale d'Abruzzo, la pista di gara per auto, moto e go kart che sorge in località Villa Torre nel territorio di Ortona. Il motociclista è stato suo malgrado protagonista della più classica delle scivolate, mentre stava affrontando una curva, che lo ha fatto cadere. È stato immediatamente soccorso e sul posto sono arrivati prima l'elicottero quindi un'ambulanza del 118 che dopo le prime cure lo hanno trasportato all'ospedale di Pescara.

In un primo momento si era ipotizzato che fosse accaduto il peggio, sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Ortona. Il gestore del circuito, Nicola Maccaferro, contattato dal Messaggero un paio di ore dopo l'accaduto, ha detto: «Una persona è scivolata e abbiamo chiamato i soccorsi, come si fa in tutte le procedure di un circuito, ma il ragazzo era cosciente, muoveva gli arti. È stata una semplice caduta. C'è qualche deficiente che scherza con i morti C'erano in corso prove libere di moto e kart, quello che facciamo ogni domenica da due anni e mezzo. Il ferito fortunatamente sta bene, è una caduta come ne accadono tutti i giorni, questa è una pista dove i piloti si allenano e cadono». In mattinata l'attività motoristica sul circuito è proseguita regolarmente.