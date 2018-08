Motociclista si schianta sulla strada per Rigopiano: è grave

Ancora un motociclista ferito in un incidente stradale. L'ennesimo della serie si è verificato, ieri mattina, sulla strada che porta a Rigopiano, nel territorio comunale di Farindola, in contrada Macchie. Ricoverato in ospedale con fratture agli arti inferiori un 36enne di Collecorvino. L'uomo, che era alla guida di una moto, per cause in corso di accertamento ha perso il controllo del mezzo, finendo fuori strada. Una volta scattato l'allarme alla sala operativa del 118, su posto è stato fatto arrivare l’elisoccorso, con i sanitari che hanno prestato le prime cure al motociclista per poi trasferirlo in ambulanza in ospedale. Dell'episodio sono stati informati i carabinieri della Compagnia di Penne, coordinati dal capitano Giovanni De Rosa, i quali hanno avviato le indagini per fare chiarezza. Sembra comunque che il 36enne abbia fatto tutto da solo e quindi non ci siano altri mezzi coinvolti

Gioved├Č 23 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:09



