Moto da trial contro un palo: gravissimo meccanico di 22 anni

Due gravi incidenti stradali si sono verificati l'uno a poca distanza dall'latro nel tardo pomeriggio di ieri all'Aquila. Quello più grave ha riguardato un 22enne di Camarda, S.P. meccanico, molto conosciuto nella zona. Per ragioni che sono al vaglio degli agenti della Squadra volante della Questura il ragazzo impegnato con una moto da trial è andato a sbattere con violenza contro un palo.



L'incidente si è verificato in una stradina di Camarda all'altezza di un ristorante. Nonostante il giovane indossasse il casco l'urto è stato molto violento. Sul posto personale medico del 118 che dopo le prime cure del caso ha trasferito in ferito al Pronto soccorso in condizioni giudicate critiche.

Altro incidente anche in questo casi grave si è verificato lungo la strada che collega l'abitato di Barisciano con Santo Stefano di Sessanio. Anche in questo caso, per motivi che sono ancora in fase di ricostruzione da parte dei carabinieri della stazione di Barisciano una macchina si è ribaltata.