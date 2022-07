Moto si schianta contro furgone, muore Sergio Simone

Schianto mortale questo pomeriggio a Pretoro, in provincia di Chieti. Alle 16 uno scooterone si è scontrato con un furgone in via Cerrani, la strada che collega il paese al centro abitato di Fara Filiorum Petri. Ad avere la peggio è stato il conducente dello scooterone, Sergio Simone 77 anni, che è deceduto sul colpo. Non risultano altre persone ferite. Simone è stato lo storico proprietario del bar dello Sciatore alla base della funivia di Passolanciano e persona molto nota in tutto l'ambiente. La dinamica del tragico impatto è al vaglio dei carabinieri della stazione di Rapino, coadiuvati dai colleghi del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Chieti.

