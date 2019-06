Moto si scontra con una macchina sulla Ss 80: grave centauro

Questa notte, verso le 2.50, due centauri sono rimasti feriti in un incidente nel teramano. V.M. di 33 anni è ferito lievemente e G.C. di 37 è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Teramo per le gravi conseguenze riportate nel sinistro verificatosi lungo la statale 80 Teramo-Giulianova, all'altezza del distributore Eni a Bellante stazione.



Secondo una prima ricostruzione da parte delle forze dell'ordine i due motociclisti forse si accingevano a superare l'autovettura che li precedeva nello stesso di marcia e che all'improvviso ha svoltato, tagliando la strada alla moto. I centauri sono finiti a terra. V.M. ha riportato solo lievi traumi, ed è stato accompagnato al pronto soccorso in codice uno. G.C. al contrario ha riportato gravi traumi, con interessamento della colonna vertebrale.