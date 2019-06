Moto si scontra con due auto: centauro gravemente ferito

Drammatica carambola nel tardo pomeriggio di ieri lungo la statale 16 Adriatica ad Alba Adriatica (Teramo) nei pressi del curvone della del locale il Gattopardo. Due autovetture sono entrate in collisione con una motocicletta Bmw, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Alba Adriatica. Ad avere la peggio è stato il centauro in sella alla Bmw, che ha riportato ferite ad una spalla ed abrasioni lungo quasi tutto il corpo. L’uomo è stato trasportato presso l'ospedale di Sant'Omero in un'ambulanza del 118. Il traffico ha subito notevoli rallentamenti a causa dell'intervento di soccorso e per permettere l'effettuazione dei rilievi da parte dei carabinieri. © RIPRODUZIONE RISERVATA