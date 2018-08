La moto d'acqua esplode, 35enne sbalzato via: soccorso con l'eliambulanza

La moto d'acqua esplode e lo sbalza a diversi metri di distanza. E' successo a A.D.A., 35enne che aveva appena finito di ricaricare il serbatoio di benzina all'interno del porto turistico «Le Marinelle» di San Salvo. Il tempo di girare la chiave quando all'improvviso è esplosa la moto d' acqua ed è stato sbalzato in acqua a diversi metri di distanza.



A. D.A in compagnia di un amico si stava preparando a trascorrere il pomeriggio in mare. Immediata la richiesta di intervento dei sanitari con l'arrivo di due ambulanze del 118 e della Protezione civile Valtrigno. Le condizioni del giovane, che non sarebbe in pericolo di vita, ma che ha riportato diverse ustioni, hanno consigliato il trasporto in eliambulanza al 'Santo Spirito a Pescarà. Sono intervenuti i Carabinieri e la Polizia Locale. Sul posto il comandante della Guardia Costiera di Vasto, tenente di vascello Lorenzo Bruni, che ha predisposto il sequestro della moto d' acqua per successive verifiche per eventuali irregolarità in materia di sicurezza del Codice della navigazione .

