Le Armoniose fusioni di Giorgia e Mariella al palazzetto dei Nobili dell'Aquila

Innumerevoli sono le donne osannate da poeti, dipinte da artisti,rappresentate da cartonisti,raccontate da scrittori, viste nei telegiornali, che ci portiamo nella memoria o che riconosciamo al primo sguardo.

Donne semplici, pudiche, riservate; donne sfrontate, seducenti e trasgressive; donne enigmatiche,raffinate, eleganti; donne creative, indipendenti, controcorrente. Donne con un nome, una vita, una storia... da amare e rispettare sempre!

Donne immagine di sogno, di colori e di fantasia,emergono dai quadri e dagli accessori delle due artiste aquilane Mariella Purificati e Giorgia Evangelista, che traggono ispirazione da svariati contesti, identità e culture per la realizzazione di pezzi originali ed unici.

Il Palazzetto dei Nobili dell'Aquila da domani martedì 21 dicembre fino a giovedì 23 (dalle 16 il vernissage) farà da cornice all'esposizione di un'arte non soltanto europea, ma multietnica e portavoce di importanti messaggi di coesione, condivisione, solidarietà ed integrazione. Il tutto attraverso tinte vibranti e decise affiancate con capacità e consapevolezza, talvolta contrastanti, che si accendono a vicenda sulle creazioni sospese tra la vita e la morte , delle due artiste.



La cultura messicana che invita a trasformare la morte in un momento di felicità, di allegria e di colore fa pensare inevitabilmente alla vita che, posta difronte ad essa, assume un valore inestimabile.

Il tempo vitale diviene allora un bene raro, straordinario e prezioso, da difendere e .proteggere.

Il teschio e la rosa, messi insieme sui quadri, raccontano proprio questo modo di intendere l' esistenza mentre, i campanellini posti su ciascun gioielli o accessorio, intendono richiamare l' attenzione su quanto ancora la donna ai nostri giorni sia messa al margine e vittima di soprusi e di violenza. «Pensiamo a forme artistiche che siano un po’ un campanello, un qualcosa che possa far riflettere - dicono Mariella e Giorgia - i numerosi fatti di cronaca ci confermano ogni giorno quanto la donna sia messa delle volte al margine e sia soprattuto vittima di soprusi e violenze».

Mariella e Giorgia sono due insegnanti aquilane, accomunate dalla passione per l’arte, la cultura, per le opere d’arte che veicolino anche messaggi importanti e si stanno organizzando per portare in città un'esposizione delle loro opere d’arte. Mariella Purificati è, insegnante nella scuola dell'infanzia di Civitatomassa (Scoppito). «Fermamente convinta che educare al gusto del bello sia fondamentale sin dalla più tenera età per lo sviluppo di un proprio gusto personale, per l'esternazione di emozioni e vissuti e il superamento di malesseri e disagi». Dotata di brillante inventiva e fantasia realizza gioielli e accessori particolari che espone e vende in numerose mostre mercato. Estrosa e originale, fa dei fervidi colori il proprio biglietto da visita insieme alla simpatia di cui ha dato sfoggio in alcuni spettacoli teatrali e nella sua partecipazione sulle reti Mediaset alla trasmissione Avanti un altro, in cui ha tenuto testa a Paolo Bonolis con spiccata ironia e allegria. Giorgia Evangelista, aquilana, è insegnante al liceo artistico V Bellisario di Avezzano, in un laboratorio della figurazione pittorica. Tante le mostre sul territorio abruzzese e nazionale: tra le più importanti partecipazione ad Arte Fiera Genova 2020, mostra al Palazzo Zenobio a Venezia, parallelamente alla Biennale.