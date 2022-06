Notte di lavoro a Moscufo per l'autocisterna di metanolo ribaltata: abitazioni evacuate

Sono terminate ieri all’alba, dopo una notte di superlavoro dei vigili del fuoco, le operazioni di travaso e messa in sicurezza di un’ autocisterna che trasportava metanolo ribaltatasi ieri nel tardo pomeriggio a Moscufo, in provincia di Pescara. Due le difficoltà superate dagli operatori, intervenuti con squadre del comando provinciale di Pescara e del reparto Nucleare biologico chimico radiologico, arrivato da Napoli e da Bari con personale e mezzi altamente specializzati: la messa in sicurezza della popolazione residente nei paraggi di Colle di Gioco, che è stata evacuata di fronte al rischio di incendio ed esplosioni, e il contenimento di un principio di sversamento del metanolo dalla cisterna ribaltata. Dopo aver estratto l’autista dalla cabina di guida, affidato poi al personale del 118 per essere trasferito in ospedale, sono iniziate le operazioni di carattere tecnico.

Ultimata l’evacuazione delle abitazioni nei paraggi della strada provinciale 12, in piena notte è iniziato il travaso del metanolo dall’ autocisterna incidentata a un altro mezzo pesante messo a disposizione della ditta Cipaa srl di Popoli, cui il carico era destinato. Intorno alle 3.40 della notte sono entrati in azione gli specialisti del nucleo Nbcr di Bari, aiutati dai colleghi del reparti di Napoli giunti sul posto un’ora più tardi. Il travaso effettivo è iniziato alle 5,30, ponendo fine al pericoloso sversamento di metanolo nel terreno circostante, con la supervisione di tecnici dell’impresa Pragmatica ambiente di Matera, specializzata in bonifiche ambientali.

La strada interessata dall’incidente è rimasta chiusa fino alla prima mattinata di ieri. Sul posto, per i rilievi e per l’individuazione di eventuali responsabilità, sono intervenuti i carabinieri di Città Sant’Angelo e Loreto aprutino.