Martedì 7 Dicembre 2021, 09:27 - Ultimo aggiornamento: 09:33

Ha suscitato grande commozione tra i moscianesi la morte improvvisa di Gabriele Del Toro, 67 anni. L’uomo doveva fare un intervento chirurgico alla schiena programmato da tempo in una clinica privata nel foggiano. «Mi ha detto che era una piccola operazione e che nel giro di due giorni sarebbe tornato a casa», racconta un amico di Mosciano, in provincia di Teramo. L’intervento, sempre stando a quando si apprende, era riuscito bene, ma il giorno seguente il 67enne inizia a non sentirsi bene, i sanitari dispongono il trasferimento all’ospedale civile Riuniti di Foggia, dove rimane ricoverato per altri due giorni in gravi condizioni prima di morire. «Ancora non posso credere a quello che è successo», conclude l’amico. Molti i messaggi di cordoglio alla famiglia sui social. «Una persona meravigliosa è volata in cielo. Mancherai molto quaggiù», scrive Maria. Gabriele Del Toro era molto conosciuto non solo a Mosciano ma anche a Giulianova. In pensione da qualche anno, prima era stato un’autista delle autolinee regionali abruzzesi (Arpa). Lasci la moglie Ivana, i figli Marcello e Manuela. I funerali oggi alle 10.30 nella chiesa Madre di Mosciano.