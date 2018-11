Morto Vittorio Fossataro, per cinquant'anni al vertice del Roseto basket

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ieri è scomparso a Roseto Vittorio Fossataro, 78 anni, storico dirigente della pallacanestro rosetana alla quale ha dato 51 anni di esperienza, signorilità e competenza. L’uomo di basket rosetano era da qualche giorno ricoverato all’ospedale dell’Aquila, dove è stato vinto da un male inguaribile che lo aveva colpito da qualche mese. Fossataro lascia la moglie Maria, i figli Paolo e Luciano e il nipote Mathias. Saputa la notizia, l’intero mondo della pallacanestro italiana si è stretta intorno al sodalizio cestistico rosetano e alla famiglia di Fossataro per esprimere le proprie condoglianze. Dal presidente della FIP, Petrucci, ai dirigenti della lega di Serie A e di Serie A2, passando per tutte le società abruzzesi e molte società italiane, tutti hanno voluto testimoniare la propria stima verso un uomo che ha sempre fatto della pacatezza e dello stile i propri marchi di fabbrica. Il Comune ha allestito la camera ardente nella sala del Consiglio Comunale, al terzo piano del Municipio, per la giornata di oggi (la salma arriverà dall’Aquila intorno a mezzogiorno). Martedì 6 novembre alle 10, nella vicina chiesa di Santa Maria Assunta, si svolgeranno le esequie.